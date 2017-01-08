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«Лада» — «Салават Юлаев»: видеообзор
8 января 2017, воскресенье. 12:55.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Салаватом Юлаевым». Встреча проходила в Тольятти и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:2.
В составе хозяев голами отметились Станислав Бочаров, Алексей Мастрюков, Сергей Демагин и Антон Шенфельд. У «Салавата» заброшенные шайбы на свой счёт записали Александр Логинов и Томаш Мертл.
КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2017, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
4 : 2
2:1, 1:1, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0
– Бочаров (Рыбин) – 01:29 (5x4)
,
2:0
– Мастрюков (Валуйский) – 05:38 (5x5)
,
2:1
– Логинов (Умарк) – 17:30 (5x4)
,
3:1
– Демагин – 25:21 (5x5)
,
3:2
– Мертл (Умарк, Хартикайнен) – 25:58 (5x5)
,
4:2
– Шенфельд – 59:33 (5x4)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Лада
ХК Салават Юлаев
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