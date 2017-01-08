«Лада» — «Салават Юлаев»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Салаватом Юлаевым». Встреча проходила в Тольятти и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:2.В составе хозяев голами отметились Станислав Бочаров, Алексей Мастрюков, Сергей Демагин и Антон Шенфельд. У «Салавата» заброшенные шайбы на свой счёт записали Александр Логинов и Томаш Мертл.