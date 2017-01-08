Состав женской сборной Росии на матч МЧМ с Канадой

8 января женская молодёжная сборная России сыграет второй матч группового этапа женского молодёжного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Соперник — команда Канады.
В утренней предматчевой раскатке на льду PSG-арены участвовали все 23 хоккеистки, заявленные на турнир. Тренерский штаб сборной определил состав на предстоящий матч, который претерпел ряд изменений во всех звеньях по сравнению с предыдущей встречей:
Вратари: Меркушева (Фархутдинова)
Шаталова – Старовойтова – Добродеева, Пирогова – Климкина
Болгарева – Братищева – Белоглазова, Орлова — Проворова
Роднова – Дорофеева — Кулишова, Зубок — Боброва
Широкова – Мезенцева – Надеждина, Савонина — Кузнецова
Матч Канада — Россия начнётся 8 января в 17:30 по московскому времени. Трансляция доступна здесь