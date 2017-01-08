Радулов: у Щербака появился момент, и он им прекрасно воспользовался

Нападающий «Монреаль Канадиенс»оценил дебют в НХЛ Никиты Щербака. Форвард забил гол в дебютном матче первым же броском.«Я сам был молодым и знаю, как тяжело начинать свою карьеру в НХЛ. Конечно, присутствует волнение, поэтому важно выходить в каждой смене и отрабатывать по полной.Появился момент, и он им прекрасно воспользовался. Никита – молодой и талантливый пацан, который обладает хорошим видением площадки. Он очень здорово разобрался в ситуации», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.