Бадюков: Лямкина не красит разговор с арбитром, 20-летнему игроку рановато ещё

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, комментатор КХЛ ТВподелился мнением об удалении «2+10», которое получил защитник новокузнецкого «Металлурга» Никита Лямкин в игре с «Локомотивом» (1:2).«Лямкину 20 лет, рост у него 195 см, и сейчас это один из основных защитников «Кузни». Быстрым нападающим в борьбе он пока немножко проигрывает. А Лугин небольшого роста и как раз очень быстрый. Лугин накручивал, накручивал в углу, и Лямкин его в итоге подцепил. Совершенно заслуженное удаление, а потом дисциплинарный штраф за разговоры с арбитром. Вообще, 20-летнего игрока разговоры с арбитром не красят, рановато ещё», — цитирует Бадюкова официальный сайт лиги.