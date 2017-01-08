Женская молодёжная сборная России уступила Канаде на чемпионате мира

Хоккеистки молодёжной сборной России потерпели поражение от команды Канады во втором матче группового этапа чемпионата мира со счётом 2:4.В составе сборной России отличились Оксана Братищева и Алена Старовойтова. У канадок шайбы забросили Алекса Васко, Анне Вайллетте, Эми Потомак и Бретте Петтет.Россия и Канада выступают на турнире в группе А вместе с командами Швеции и США. В первой игре турнира сборная России проиграла американкам (1:6).