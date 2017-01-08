Мутко: наши парни на МЧМ выглядели достойно — просто красавцы

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, поделился мнением о выступлении молодёжной сборной России на ЧМ, где она завоевала бронзовые медали.«Я считаю, что канадцы, американцы и россияне являются лидерами мирового хоккея на этом уровне. Но нам надо смотреть реально: там мы играем на маленькой площадке, на которой совершенно другие правила игры, чем в Европе. И, конечно, играть на другом континенте сложно. Но мне кажется, что наши парни выглядели достойно — просто красавцы», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».