Браташ: результат на МЧМ положительный, расклад сил был не в нашу пользу

Тренер молодёжной сборной Россиипрокомментировал выступление команды на чемпионата мира в Канаде, где она завоевала бронзовые медали.«Выступление можно оценить как положительное, потому что мы завоевали медали. Если признать честно, изначальный расклад сил был не в нашу пользу, тем не менее мы добились хорошего результата.Теоретически, конечно, можно было больше. Есть ещё первое место, есть финал, куда мы очень стремились и были близки к этому. Третье место на этом чемпионате – хороший результат.Мы совершенно реально понимали расклад сил, мы знали соперников и знали, что будет сложно добиться результата. Мы искали пути, чтобы его добиться, и нашли их», — цитирует Браташа «Спорт FM».