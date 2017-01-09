«Питтсбург» продлил победную серию, обыграв «Тампу», Наместников отметился голом

«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:2.
На 23-й минуте Джонатан Друен вывел вперёд гостей, на что «Питтсбург» во втором периоде ответил точными бросками Конора Шири и Эрика Фера.
В заключительной трети Крис Куниц и Скотт Уилсон сняли вопрос о победителе матча. Владислав Наместников отыграл одну шайбу, но затем по шайбе в ворота гостей отправили также Фил Кессел и Крис Летанг.
Эта победа стала для «Пингвинз» пятой подряд. «Лайтнинг», напротив, уступили в четвёртом кряду матча.