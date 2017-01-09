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«Чикаго» выиграл у «Нэшвилла», Панарин отметился голом

9 января 2017, понедельник. 05:39. Хоккей
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду выиграл у «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.

В первом периоде команды обменялись голами Артемия Панарина и Маттиаса Экхольма, после чего ворота гостей поразил Никлас Яльмарссон.

На старте заключительной трети Остин Уотсон восстановил равновесие в счёте, но избежать поражения гости не сумели. На 52-й минуте Райан Хартман вернул лидерство «Чикаго» и в концовке встречи дважды отправил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла», оформив хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
5 : 2 2:1, 0:0, 3:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Панарин (Кейн, Кэмпбелл) – 07:45 (5x5), 1:1 – Экхольм (Фишер) – 08:30 (5x5), 2:1 – Яльмарссон (Кит, Кейн) – 14:04 (5x5), 2:2 – Уотсон (Фишер) – 42:01 (5x5), 3:2 – Хартман (Паник, Керо) – 51:49 (5x5), 4:2 – Хартман – 58:46 (en), 5:2 – Хартман (Кейн, Яльмарссон) – 59:28 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин
Новости. Хоккей
9 января 2017, понедельник
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