«Чикаго» выиграл у «Нэшвилла», Панарин отметился голом

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду выиграл у «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.В первом периоде команды обменялись голамии Маттиаса Экхольма, после чего ворота гостей поразил Никлас Яльмарссон.На старте заключительной трети Остин Уотсон восстановил равновесие в счёте, но избежать поражения гости не сумели. На 52-й минуте Райан Хартман вернул лидерство «Чикаго» и в концовке встречи дважды отправил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла», оформив хет-трик.