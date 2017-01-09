Морис: у меня нет проблем с хитом Маккейба против Лайне — он не был грязным

Главный тренер «Виннипег Джетс»высказался о травме форварда команды Патрика Лайне, получившего сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:4).«В субботу вечером он прошёл медобследование. Сегодня он ещё раз покажется врачам. Так что будет восстанавливаться, пока не пропадут симптомы, после чего увеличит нагрузку и будет готовиться к возвращению на лёд. В подобных случаях о сроках выздоровления говорить не приходится. В этом сезоне с нашими игроками такое уже случалось. Точных сроков нет.Силовой приём Маккейба был очень жёстким. Такое случается. Он не был грязным. Я буду защищать своих хоккеистов столько, сколько придётся. Но проблем с этим хитом у меня нет. Когда в подобной ситуации встречаются двое здоровяков, серьёзных столкновений не избежать. Здесь не было ничего, о чём много говорится в последнее время: ни «слепого» хита, ни удара локтем в голову. Локти не были подняты, он не отрывал коньки ото льда. Было столкновение, оба пострадали, но результат сложился не в нашу пользу. Лайне очень не повезло, надеемся на его скорейшее выздоровление.Передача Шайфли перед силовым приёмом против Лайне? Это горизонтальный пас на открытого партнёра. Это не передача в ноги, не пас в недодачу. В 99 случаях из 100 защитники поступят таким образом, потому что игра идёт на очень больших скоростях. У тебя мало времени, но надо найти верное направление развития атаки. С данной передачей всё нормально», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.