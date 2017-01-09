А. Юдин: СКА помахал у ЦСКА перед носом морковкой. Пора напомнить, кто хозяин

Известный хоккеистподелился ожиданиями от центрального матча игрового дня регулярного чемпионата КХЛ — ЦСКА примет СКА.«Я считаю, что ЦСКА и СКА встречаются в идеальный момент. Мы немного притормозили, позволили армейцам Москвы нас догнать. Возродили интригу, помахали у ЦСКА перед носом морковкой. Но эту морковку ещё нужно съесть. Отношусь к нынешнему ЦСКА с уважением, это рабочая, профессиональная команда, но выше своего уровня она не поднимается. Мы знаем, как армейцы Москвы играют, а, точнее сказать, работают на льду. Поэтому сегодня всё будет зависеть скорее от Питера. Если покажем свой хоккей, то соперника обязательно обыграем.На этом отрезке СКА напоминал мне шведов образца молодежного чемпионата мира — техничных, чистеньких, гламурненьких. Но как только против этих шведов выходили бешеные псы — ребята Брагина или канадцы, вся интрига мигом пропадала. Если сегодня к своему мастерству и гламуру СКА прибавит пот и кровь, вот это спортивное бешенство, то победа Санкт-Петербургу гарантирована. Потенциал-то у команды огромный! Всё у нас слишком спокойно, интеллигентно, правильно. А в любом штабе нужны люди, в руках которых кнут начнет свистеть. Тогда и не будет«рекордных в истории СКА серий поражений.Для души лично мне в воротах СКА нужен Шестёркин. Кто мне нужен для победы? А вот тут вопрос, всё-таки Коскинен в последние годы Санкт-Петербург в решающих матчах часто выручал… В ЦСКА в последних матчах чаще играет Фаст, но пусть москвичи сами решают свои проблемы. Скажу только одно: Фаст, конечно, слабее и Коскинена, и Шестёркина. Надеюсь, СКА проиграет по броскам, красивым передачам, удалениям, да чему угодно. Но выложится на тысячу процентов и выиграет по счёту. Пора напомнить, кто в доме хозяин», — цитирует Юдина Russia-Hockey.