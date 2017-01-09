Соколов сделал дубль в 4-м матче подряд в OHL, Барбашев — 3-й снайпер АХЛ

Форвард «Садбери»забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата OHL с «Гелфом» (4:1). 18-летний россиянин сделал дубль в четвёртом матче подряд. Всего у него на счету 41 (30+11) очко в 36 матчах при показателе полезности «-17». В снайперской гонке юниорской лиги Онтарио Соколов поднялся на третье место, отставая только от Оуэна Типпета (33 гола) и Алекса Дебринкета (32 гола).Форвард «Чикаго Вулвз»отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Рокфордом» (3:6). 21-летний россиянин забивает уже в шести матчах подряд. Всего в них он набрал 10 (6+4) очков. В активе Барбашева 34 (17+17) очка в 38 матчах за фарм «Сент-Луиса», в гонке снайперов он вышел на третье место (которое делит с ещё двумя игроками), а в бомбардирской – на пятое.