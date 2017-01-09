Овечкин: не думаю, что рекорды Гретцки могут быть побиты. Игра изменилась

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»порассуждал на тему рекорда Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ. На данный момент у россиянина 543 шайбы, а на счету Гретцки – 894.«Не думаю, что это возможно. Я разговаривал с Уэйном и не думаю, что его рекорды когда-нибудь могут быть побиты. Игра изменилась. Мне надо забивать по 50 голов шесть лет, так? Это будет 300, и этого будет всё равно недостаточно. Просто надо использовать каждый шанс. Хоккей изменился. Игра изменилась. Надо быть к этому готовым», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.