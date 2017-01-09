Салливан: думаю, «Тампа» справится с неудачами

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Нам нравится играть перед своими болельщиками. Они дают нам эмоциональный заряд, но это не значит, что дома и в гостях мы играем по-разному. Стараемся всегда играть в свой хоккей.Серия поражений «Тампы»? НХЛ устроена так, что каждая команда в определённый момент сезона сталкивается с вызовом. Я думаю, что эти ребята справятся с ним. Сейчас у них пошли неудачи, но это, конечно, очень хорошая команда», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.