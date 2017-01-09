Купер: после ответной шайбы «Питтсбурга» «Тампа» сломалась

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ, ставшее для команды четвёртым подряд.«Мы играли против очень хорошей команды, которая имела длительный перерыв. Они были свежими, а мы – уставшими. Когда ты устал, то какие-то ошибки тут неизбежны.Мы сделали то, что хотели сделать, – получили преимущество. К сожалению, после ответной шайбы «Питтсбурга» мы сломались и начали сами себе вредить», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.