Минское «Динамо» расторгло контракт с Улльстрёмом

Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим. Об этом информирует официальный сайт клуба. В текущем сезоне на счету игрока 1 (0+1) очко в 3 матчах при показателе полезности «+1».«Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий. Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к «Динамо-Минск». К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры», — дал комментарий исполняющий обязанности заместителя генерального директора Павел Бурба.