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Минское «Динамо» расторгло контракт с Улльстрёмом

9 января 2017, понедельник. 12:07. Хоккей
Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Давидом Улльстрёмом. Об этом информирует официальный сайт клуба. В текущем сезоне на счету игрока 1 (0+1) очко в 3 матчах при показателе полезности «+1».

«Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий. Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к «Динамо-Минск». К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры», — дал комментарий исполняющий обязанности заместителя генерального директора Павел Бурба.
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск Давид Улльстрём
Новости. Хоккей
9 января 2017, понедельник
12:07 Минское «Динамо» расторгло контракт с Улльстрёмом
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