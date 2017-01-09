Капризов: почему столько матчей «СЮ» проиграл? Я не знаю, как всё происходило

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов рассказал о своём возвращении в команду после выступления за сборную на МЧМ-2017.
«Здорово встретили, все парни поздравили. Мы рады, что вернулись, сделали это с хорошим настроением. Как состояние сейчас? Понятно, что тяжело. Так со всеми, кто приезжает из Канады. Тут ночь, там день, но ничего, быстренько должны привыкнуть, главное — правильно соблюдать режим.
Тренеры поздравили, сказали, что хорошо отыграли. Конечно, всей стране хотелось большего, чем третье место, но что получилось, то получилось. Почему столько матчей «Салават» проиграл? Неприятно, конечно, было. Но я не знаю, как всё происходило. Сегодня только первый день после возвращения, начинаем дальше работать.
Неделя звёзд хоккея? Честно говоря, даже не думал пока о ней. Я даже удивился, потому что у нас в команде много парней, которые могли бы сыграть в Матче звёзд, тот же Тему Хартикайнен, или Игорь Григоренко, или любой другой нападающий. На чемпионате мира думал только об играх за сборную. Сейчас приехал, и наступила акклиматизация, днём хочется спать, поэтому сейчас думаю только о том, как быстрее очнуться и начать играть за клуб. У меня тут ещё с формой проблемы. У Миши Воробьёва приехала, а у меня нет. Сегодня не в своей форме катался», — цитирует игрока официальный сайт уфимской команды.