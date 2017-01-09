Захаркин: «СЮ» безобразно играет против команд, которые не попадают в восьмёрку

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин высказался о текущем положении дел в команде и прокомментировал возвращение игроков уфимской команды с МЧМ-2017.
«Мы провели очень плохую выездную серию, остались довольны победой в Казани, но безобразно играем против команд, которые не попадают в восьмёрку. Это недопустимо, потому что класс команды как раз и проявляется, как бы хорошо или плохо мы ни были готовы, в матчах с командами, которые находятся ниже нас. Мы обязаны их обыгрывать, а мы, к сожалению, играем с ними очень не стабильно из-за того, что не можем сконцентрироваться.
Мертл? Думаю, что это очень удачное приобретение для нас, потому что это умный, быстрый игрок. Он типичный центральный нападающий, всегда занимает правильную в тактическом отношении позицию в подыгрыше. Я думаю, он поможет нам в будущем.
У нас сейчас есть возможность ротировать защитников, и я буду делать это очень активно, потому что нашей команде необходимо повысить дисциплину игры в обороне, в первую очередь. Вратари удачно играют по первому броску, второй бросок могут выручить, а всё равно следует добивание, и это недопустимо. Мы будем использовать ротацию как элемент конкуренции в команде.
Нам действительно не хватало ребят из молодёжной сборной, они являются игроками основного состава. У нас без них в сентябре была очень сложная, практически безголевая игра, и у нас то же самое получилось в декабре-январе, когда их не было. Поэтому все очень рады, они очень хорошо вошли в команду. Я надеюсь, что завтра ребята выйдут, сыграют и взбодрят наш коллектив по-настоящему, потому что нам эта встряска необходима сейчас. Кирилл Капризов играет в первой бригаде большинства. Миша Воробьёв – основной игрок третьей линии. Иногда они играют вместе. Кирилл – второй бомбардир. Конечно, это очень важная потеря. Эти ребята были очень важны для нашей команды», — цитирует тренера официальный сайт команды.