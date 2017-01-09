Худобин сыграл на ноль за «Провиденс», он выиграл все 4 матча в АХЛ

Российский вратарь «Провиденса»провёл 60 минут на льду в матче АХЛ с «Хартфордом» (3:0).Он отразил 21 бросок и провёл первый матч на ноль в сезоне. Всего после отправки в фарм-клуб «Бостона» через драфт отказов Худобин провёл два матча, в которых помог команде одержать две победы и пропустил один гол.В текущем сезоне Худобин выиграл все четыре матча в АХЛ, в среднем пропустив 2,33 гола за игру при 90,6% отражённых бросков. В НХЛ он выиграл 1 матч из 8, в среднем пропустив 3,06 гола за матч при 88,5% отражённых бросков.