Батыршин: выход на лёд против бывшей команды – это мотивация показать себя

Защитник «Ак Барса»рассказал о поражении «Магнитки» (0:2) — его бывшей команды. Также игрок рассказал о недавнем восстановлении от травмы.«Для меня это была важная и ответственная игра. Потому что выход на лёд против бывшей команды – это всегда новая мотивация показать себя с лучшей стороны. Внутренняя заряженность на борьбу. Хотелось проявить себя – сыграть полезно и без ошибок. Это во-первых. А во-вторых, была ещё одна причина, побудившая выйти на лёд с хорошим настроем, — очень много пропустил игр из-за травмы, надо быстро набирать форму и получить больше игровой практики, чтобы на финише регулярки максимально помочь своему новому клубу.Моя травма? Ой, даже страшно вспоминать. Перелом ноги. Кость в четырёх местах была сломана. Поэтому столько месяцев лечился и восстанавливался.Игра была очень важной с турнирной точки зрения. Мы понимаем, что соперничество за первое место на Востоке идёт нешуточное. Но у магнитогорцев всё решила игра в большинстве. Первая тройка лидеров «Металлурга» снова сказала своё слово. Хотя мы тщательно готовились к матчу – разбирали игру магнитогорцев в большинстве. Где-то нам не повезло быстро отыграться. Сначала Мозякин, а потом и Коварж своими точными бросками решили исход матча. Нам так и не удалось взломать оборону гостей», — цитирует игрока официальный сайт магнитогорской команды.