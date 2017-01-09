Кожевников: СКА — фаворит в матче с ЦСКА, несмотря на слабую игру в обороне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи между командами ЦСКА и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«ЦСКА немного забивает, но в обороне они хороши и будут ловить на контратаках. У них хорошая скорость, хоть кто-то говорит, что они слишком прямолинейные, но это тактика. Если надо, они могут и поменять её. Преимущество ЦСКА в том, что они могут играть в очень агрессивный хоккей, а могут и в откат. Вратари хорошо играют, причём у обеих команд.
СКА — команда очень сильная, к тому же половина команды в сборной. Думаю, они должны проявить волю и показать, кто на что способен. СКА не очень хорош в обороне, а вот атака у них сильная. Я думаю, эта команда и является фаворитом. Они и собираются под эту систему. Игроки должны показывать, что их не просто возят за имена и дают шанс, как некоторым. Игроки СКА должны доказывать игру, достойную названия кандидатов в сборную, а не только из-за тренера», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.