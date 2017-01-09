Представлены формы «Динамо» (Балашиха) и «Химика» на матч «Русской классики»

Фото: vhlru.ru Формы команд на матч «Русской классики»

14 января в Москве состоится «Русская классика» – матч чемпионата ВХЛ под открытым небом. Федерация хоккея России утвердила форму, в которой команды выйдут на лёд открытого катка в «Парке Легенд».«Динамо» из Балашихи проведёт встречу в форме, созданной по мотивам эскизов 40-50-х годов, а «Химик» наденет свитеры, стилизованные под форму сезона-1988/89, в котором команда из Воскресенска добилась высшего достижения в своей истории, став серебряным призёром чемпионата СССР.Москва впервые примет «Русскую классику». Начало игры – в 12:00 мск. Матч, ставший визитной карточкой Высшей хоккейной лиги, пройдёт в сезон, в котором отечественный хоккей отмечает 70-летний юбилей, и станет одним из мероприятий, посвящённых празднованию этого события.