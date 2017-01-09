КХЛ наложила наказание на Максима Афиногенова и оштрафовала его

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Витязь» (3:2), состоявшегося 7 января 2017 года.
На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Витязь» Максима Афиногенова наказание по Правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин + 10 мин) – и согласно п.1.3.1 Статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
Эпизод с участием Афиногенова можно посмотреть здесь.