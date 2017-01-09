ЦСКА и СКА назвали составы на «армейское» дерби

Стали известны стартовые составы ЦСКА и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает из ЛДС ЦСКА корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «армейского» дерби.
ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Денисов – Ожиганов, Кугрышев – Попов – Петров;
Науменков – Сергеев, Плэтт – Скотт – Андронов;
Чмыхов – Панин, Кузьменко – Светлаков – Мамин;
Киселевич, Телегин – Основин – Жарков, Ворошило.
СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Зубарев – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Плотников;
Чудинов – Белов, Гусев – Шипачёв – Дадонов;
Яковлев – Херсли, Широков – Коскиранта – Барабанов;
Рыков, Тихонов – Прохоркин – Кетов.
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