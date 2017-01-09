Видео. «Слован» — «Адмирал»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Адмиралом». Встреча проходила в Братиславе и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.В составе хозяев голами отметились Андрей Штястны и Джефф Таффе, оформивший дубль. У «Адмирала» шайбы забросили Джеймс Райт и Павел Макаренко.