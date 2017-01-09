«Автомобилист» — «Спартак»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Спартаком». Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:3.В составе хозяев дубль оформил Алексей Михнов, ещё по голу забили Николай Тимашов и Ян Бухтеле. У «Спартака» заброшенными шайбами отметились Максим Потапов, Денис Толпеко и Всеволод Сорокин.