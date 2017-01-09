Шаталова: со шведками всегда «кусаемся» на равных, но можем и должны их обыграть

Нападающий женской молодёжной сборной Россииподелилась мнением о первых двух матчах чемпионата мира, которые наша команда провела с США (1:6) и Канадой (2:4), а также рассказала, чего ждать от матча со сборной Швеции.«Нам дали немножко времени отдохнуть от игр, чтобы покататься, провести работу над ошибками. Вечером на собрании разберём матч с канадками и сделаем выводы. Эта игра показала, что с ними можно и нужно играть. Да, может в каких-то тактических или физических моментах мы уступаем им, потому что они как завелись, так и бегали всю игру, мы не всегда успевали за ними. Но за счёт характера мы должны их обыгрывать. Надо добавить. Про американок могу сказать, что у них все девчонки с головой, обученные физически и тактически. Каждая может обыграть, вести какую-то свою игру. За счёт этого они играют. У них тактика: выход из зоны, пас, пас передача. Они всё видят, думают на площадке. Там немножко другой хоккей, за счёт этого они выигрывают.Я смотрела матч команды Швеции с американками. Могу сказать, что шведки – сильный соперник. Мы с ними всегда «кусаемся» практически на равных. Но тоже можем и должны их завтра обыгрывать», — цитирует Шаталову пресс-служба ФХР.