Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Москва)

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и московским «Динамо». Встреча проходила в Пекине и завершилась победой гостей со счётом 5:3.В составе хозяев голом отметился Туукка Мянтюля и дубль оформил Мартин Бакош. У «Динамо» отличились Константин Горовиков, Артём Фёдоров, Владимир Брюквин, Илья Никулин и Денис Кокарев.