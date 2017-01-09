Рубцов: не знаю, что с моим контрактом, но Проворов очень ждёт меня в «Флайерз»

Нападающийрассказал, что ничего не знает о расторжении контракта с «Витязем». Ранее в СМИ появилась информация, что подмосковный клуб расторг контракт с форвардом. Рубцов получил травму носа на молодёжном чемпионате мира и не вернулся с командой в Москву, а отправился в расположение «Филадельфии Флайерз» для прохождения лечения.«Мне только операцию сделали, и мне на самом деле нечего сказать. Я не знаю, что там с моим контрактом.Да, я посещал домашний матч „Филадельфии“, общался с менеджментом, но там ничего не обсуждалось. Мне просто показывали арену, показывали город. Пообщался с Иваном Проворовым, он меня очень ждёт в „Флайерз“, — цитирует Рубцова „Спорт-экспресс“.