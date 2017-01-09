Климкина: шведки — такие же девчонки, как и мы, может, даже мы посильнее

Защитник женской молодёжной сборной Россииподелилась мнением о первых двух матчах чемпионата мира, которые наша команда провела с США (1:6) и Канадой (2:4), а также рассказала, чего ждать от матча со сборной Швеции.«Сегодняшняя тренировка была несложной, она нужна нам для того, чтобы передохнуть и чуть восстановиться перед следующей игрой. Думаю, что этот выходной пойдёт на пользу. Прошедшие две игры были достаточно напряжёнными, у кого-то из девочек есть повреждения. Поэтому нужно было время на восстановление. Но мы не сидим этот день в номерах: тренировка, прогулка, следом — теория, где будут разбираться ошибки. Немножко отдохнём, соберёмся с мыслями, сделаем выводы и свежими выйдем на завтрашнюю игру.Что касается первых двух матчей, мы изначально выходили на эти команды как на равные, не думали, что кому-то можем проиграть. Выходили настроенные на победу. Просто чуть не хватило в игре, допустили ошибки, но все их совершают. Что я думаю о шведках? Они такие же девчонки, как и мы. Может, даже мы где-то посильнее. Если исправим все ошибки, выполним установку тренера, то у нас будет отличный шанс на победу», — цитирует Климкину пресс-служба ФХР.