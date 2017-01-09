ЦСКА вывел Да Косту из списка травмированных и другие изменения в составах

КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 1-9 января.«Авангард»:— переведён из МХЛ защитник Орлов Сергей;— переведён в список травмированных нападающий Хохряков Пётр (по 26.01.2017);— переведён из ВХЛ нападающий Махановский Павел;— переведён из ВХЛ вратарь Шилин Олег;— возвращён из ВХЛ нападающий Фищенко Иван;— переведён из МХЛ нападающий Лаута Артур;— переведён из списка травмированных нападающий Соботка Владимир (31.12.2016);— продлено нахождение в списке травмированных Анелёва Юнаса (по 17.01.2017).«Автомобилист»:— переведён из списка травмированных нападающий Романов Александр;— переведён в список травмированных нападающий Волков Константин (по 09.02.2017);— возвращён в МХЛ нападающий Обидин Андрей;— возвращён в МХЛ защитник Власкин Алексей;— переведён из ВХЛ нападающий Мингалеев Денис;— переведён в список травмированных защитник Васильев Валерий С. (по 13.01.2017);— переведён из МХЛ защитник Щемеров Александр.«Адмирал»:— дозаявлен Моррисонн Шон (№82, защитник, Канада, 23.12.1982, 193-95, Л) (25.12.2016);— продлено нахождение в списке травмированных Фисенко Михаила (по 09.01.2017).«Ак Барс»:— возвращён в ВХЛ защитник Мусин Дамир;— переведён в ВХЛ защитник Яруллин Альберт;— переведён в список травмированных защитник Абросимов Роман (по 26.01.2017).«Амур»:— возвращён в ВХЛ защитник Заборников Станислав;— переведён в ВХЛ нападающий Кириллов Дмитрий.«Барыс»:— возвращён в фарм-клуб нападающий Никулин Владислав;— переведён из ВХЛ нападающий Михайлис Никита.«Витязь»:— переведён в ВХЛ нападающий Яценко Иван;— переведён в ВХЛ защитник Кудряшов Максим;— возвращён из ВХЛ нападающий Панков Александр;— возвращён в ВХЛ нападающий Абдуллин Денис;— переведён из ВХЛ нападающий Цыганов Дмитрий Анд.;— переведён из МХЛ защитник Епишин Михаил.«Динамо» Минск:— дозаявлен Палушай Аарон (№ 21, нападающий, США, 07.09.1989, 183-85, П) (25.01.2016)— отзаявлен нападающий Улльстрём Давид— переведён в список травмированных нападающий Клинкхаммер Роб (по 05.02.2017)— возвращён в фарм-клуб нападающий Амброжейчик Дмитрий;— возвращён в фарм-клуб защитник Казакевич Павел;— возвращён в фарм-клуб нападающий Лопачук Станислав;— переведён из списка травмированных нападающий Костицын Сергей (03.01.2017).«Динамо» Москва:— переведён в МХЛ нападающий Игумнов Иван;— переведён из МХЛ защитник Зайцев Егор;— переведён из ВХЛ нападающий Брюквин Владимир;— продлено нахождение в списке травмированных Рыбакова Александра (по 22.01.2017);— продлено нахождение в списке травмированных Тарасова Даниила (по 13.01.2017);— переведён в список травмированных вратарь Лазушин Александр (по 11.01.2017);— отзаявлен нападающий Владимиров Николай (06.01.2017);— переведён из списка травмированных защитник Кутейкин Андрей (02.01.2017).«Динамо» Рига:— переведён в список травмированных нападающий Счастливый Пётр (по 31.01.2017);— переведён в список травмированных защитник Пуяц Георгий (по 14.02.2017);— переведён из списка травмированных нападающий Гиллис Колтон;— переведён из списка травмированных защитник Галвиньш Гунтис (02.01.2017).«Йокерит»:— переведён в фарм-клуб защитник Раутанен Юхо;— переведён из фарм-клуба нападающий Мяккинен Атте.«Лада»:— переведён в список травмированных защитник Гуркин Ефим (по 06.02.2017);— переведён в список травмированных нападающий Стрельцов Александр (по 06.02.2017);— возвращён из ВХЛ нападающий Мастрюков Алексей;— переведён из списка травмированных нападающий Бумагин Александр.«Локомотив»:— переведён в список травмированных нападающий Апальков Даниил (по 19.01.2017);— переведён из НМХЛ вратарь Мочалов Фёдор;— переведён из МХЛ нападающий Каюмов Артур.«Куньлунь Ред Стар»:— возвращён в фарм-клуб нападающий Вярн Макс.«Медвешчак»:— переведён из фарм-клуба нападающий Воронин Кирилл;— переведён из списка травмированных нападающий Смейкал Иржи (30.12.2016).«Металлург» Магнитогорск:— переведён из МХЛ вратарь Лозебников Дмитрий;— возвращён в МХЛ вратарь Бронников Сергей.«Металлург» Новокузнецк:— возвращён в МХЛ нападающий Караваев Андрей;— переведён из МХЛ защитник Фаткуллин Тимур.«Нефтехимик»:— продлено нахождение в списке травмированных Макарова Константина (по 05.02.2017);— переведён из списка травмированных нападающий Куликов Павел (03.01.2017).«Салават Юлаев»:— переведён в список травмированных нападающий Хартикайнен Тему (по 13.02.2017);— переведён в список травмированных нападающий Мальцев Дмитрий (по 09.01.2017);— переведён из ВХЛ нападающий Котляревский Михаил;— возвращён в ВХЛ вратарь Литвинов Андрей;— переведён в МХЛ нападающий Котляревский Михаил.«Северсталь»:— отзаявлен защитник Юксеев Александр;— переведён в МХЛ нападающий Кодола Владислав;— переведён в МХЛ нападающий Лапин Сергей.«Сибирь»:— продлено нахождение в списке травмированных Неколенко Ильи (по 18.01.2017).«Слован»:— дозаявлен в молодёжную команду Сукель Матуш (№ 91, нападающий, Словакия, 23.01.1996, 176-78, Л) (25.12.2016);— возвращён в молодёжную команду вратарь Павлас Христиан;— переведён из молодёжной команды нападающий Сукель Матуш;— отзаявлен нападающий Валски Якуб (05.01.2017);— отзаявлен нападающий Кубалик Томаш (03.01.2017);— возвращён в фарм-клуб нападающий Петраш Самуэль;— возвращён в молодёжную команду нападающий Шишка Юрай.«Спартак»:— переведён из списка травмированных нападающий Никонцев Анатолий.«Торпедо»:— возвращён в ВХЛ нападающий Кицын Максим;— переведён из ВХЛ нападающий Ильин Даниил;— переведён в список травмированных нападающий Фролов Александр (по 14.01.2017).«Трактор»:— переведён в МХЛ защитник Карпухин Илья;— переведён в МХЛ нападающий Афонасьевский Семён;— возвращён в ВХЛ нападающий Севанькаев Артём;— возвращён в ВХЛ защитник Алексеев Дмитрий;— переведён из ВХЛ защитник Петриков Евгений;— переведён в ВХЛ нападающий Кравцов Виталий.ХК «Сочи»:— переведён в список травмированных защитник Фантенберг Оскар (по 14.01.2017);— переведён в список травмированных нападающий Щегольков Вадим (по 20.01.2017);— переведён в список травмированных нападающий Гребенщиков Святослав (по 08.02.2017);— переведён из списка травмированных нападающий Точицкий Никита (04.01.2017).ЦСКА:— возвращён в ВХЛ вратарь Филоненко Андрей;— переведён из ВХЛ вратарь Кожанов Константин;— переведён из ВХЛ защитник Сергеев Артём;— переведён из списка травмированных нападающий Да Коста Стефан;— переведён в ВХЛ нападающий Карнаухов Павел;— переведён в ВХЛ защитник Мясищев Игорь.«Югра»:— возвращён в ВХЛ нападающий Фефелов Игорь;— переведён из МХЛ нападающий Яремчук Александр;— переведён из МХЛ нападающий Попов Кирилл;— переведён из ВХЛ вратарь Бояршинов Георгий;— переведён в список травмированных нападающий Панов Константин (по 14.01.2017).