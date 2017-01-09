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ЦСКА вывел Да Косту из списка травмированных и другие изменения в составах

9 января 2017, понедельник. 21:03. Хоккей
КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 1-9 января.

«Авангард»:
— переведён из МХЛ защитник Орлов Сергей;
— переведён в список травмированных нападающий Хохряков Пётр (по 26.01.2017);
— переведён из ВХЛ нападающий Махановский Павел;
— переведён из ВХЛ вратарь Шилин Олег;
— возвращён из ВХЛ нападающий Фищенко Иван;
— переведён из МХЛ нападающий Лаута Артур;
— переведён из списка травмированных нападающий Соботка Владимир (31.12.2016);
— продлено нахождение в списке травмированных Анелёва Юнаса (по 17.01.2017).

«Автомобилист»:
— переведён из списка травмированных нападающий Романов Александр;
— переведён в список травмированных нападающий Волков Константин (по 09.02.2017);
— возвращён в МХЛ нападающий Обидин Андрей;
— возвращён в МХЛ защитник Власкин Алексей;
— переведён из ВХЛ нападающий Мингалеев Денис;
— переведён в список травмированных защитник Васильев Валерий С. (по 13.01.2017);
— переведён из МХЛ защитник Щемеров Александр.

«Адмирал»:
— дозаявлен Моррисонн Шон (№82, защитник, Канада, 23.12.1982, 193-95, Л) (25.12.2016);
— продлено нахождение в списке травмированных Фисенко Михаила (по 09.01.2017).

«Ак Барс»:
— возвращён в ВХЛ защитник Мусин Дамир;
— переведён в ВХЛ защитник Яруллин Альберт;
— переведён в список травмированных защитник Абросимов Роман (по 26.01.2017).

«Амур»:
— возвращён в ВХЛ защитник Заборников Станислав;
— переведён в ВХЛ нападающий Кириллов Дмитрий.

«Барыс»:
— возвращён в фарм-клуб нападающий Никулин Владислав;
— переведён из ВХЛ нападающий Михайлис Никита.

«Витязь»:
— переведён в ВХЛ нападающий Яценко Иван;
— переведён в ВХЛ защитник Кудряшов Максим;
— возвращён из ВХЛ нападающий Панков Александр;
— возвращён в ВХЛ нападающий Абдуллин Денис;
— переведён из ВХЛ нападающий Цыганов Дмитрий Анд.;
— переведён из МХЛ защитник Епишин Михаил.

«Динамо» Минск:
— дозаявлен Палушай Аарон (№ 21, нападающий, США, 07.09.1989, 183-85, П) (25.01.2016)
— отзаявлен нападающий Улльстрём Давид
— переведён в список травмированных нападающий Клинкхаммер Роб (по 05.02.2017)
— возвращён в фарм-клуб нападающий Амброжейчик Дмитрий;
— возвращён в фарм-клуб защитник Казакевич Павел;
— возвращён в фарм-клуб нападающий Лопачук Станислав;
— переведён из списка травмированных нападающий Костицын Сергей (03.01.2017).

«Динамо» Москва:
— переведён в МХЛ нападающий Игумнов Иван;
— переведён из МХЛ защитник Зайцев Егор;
— переведён из ВХЛ нападающий Брюквин Владимир;
— продлено нахождение в списке травмированных Рыбакова Александра (по 22.01.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Тарасова Даниила (по 13.01.2017);
— переведён в список травмированных вратарь Лазушин Александр (по 11.01.2017);
— отзаявлен нападающий Владимиров Николай (06.01.2017);
— переведён из списка травмированных защитник Кутейкин Андрей (02.01.2017).

«Динамо» Рига:
— переведён в список травмированных нападающий Счастливый Пётр (по 31.01.2017);
— переведён в список травмированных защитник Пуяц Георгий (по 14.02.2017);
— переведён из списка травмированных нападающий Гиллис Колтон;
— переведён из списка травмированных защитник Галвиньш Гунтис (02.01.2017).

«Йокерит»:
— переведён в фарм-клуб защитник Раутанен Юхо;
— переведён из фарм-клуба нападающий Мяккинен Атте.

«Лада»:
— переведён в список травмированных защитник Гуркин Ефим (по 06.02.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Стрельцов Александр (по 06.02.2017);
— возвращён из ВХЛ нападающий Мастрюков Алексей;
— переведён из списка травмированных нападающий Бумагин Александр.

«Локомотив»:
— переведён в список травмированных нападающий Апальков Даниил (по 19.01.2017);
— переведён из НМХЛ вратарь Мочалов Фёдор;
— переведён из МХЛ нападающий Каюмов Артур.

«Куньлунь Ред Стар»:
— возвращён в фарм-клуб нападающий Вярн Макс.

«Медвешчак»:
— переведён из фарм-клуба нападающий Воронин Кирилл;
— переведён из списка травмированных нападающий Смейкал Иржи (30.12.2016).

«Металлург» Магнитогорск:
— переведён из МХЛ вратарь Лозебников Дмитрий;
— возвращён в МХЛ вратарь Бронников Сергей.

«Металлург» Новокузнецк:
— возвращён в МХЛ нападающий Караваев Андрей;
— переведён из МХЛ защитник Фаткуллин Тимур.

«Нефтехимик»:
— продлено нахождение в списке травмированных Макарова Константина (по 05.02.2017);
— переведён из списка травмированных нападающий Куликов Павел (03.01.2017).

«Салават Юлаев»:
— переведён в список травмированных нападающий Хартикайнен Тему (по 13.02.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Мальцев Дмитрий (по 09.01.2017);
— переведён из ВХЛ нападающий Котляревский Михаил;
— возвращён в ВХЛ вратарь Литвинов Андрей;
— переведён в МХЛ нападающий Котляревский Михаил.

«Северсталь»:
— отзаявлен защитник Юксеев Александр;
— переведён в МХЛ нападающий Кодола Владислав;
— переведён в МХЛ нападающий Лапин Сергей.

«Сибирь»:
— продлено нахождение в списке травмированных Неколенко Ильи (по 18.01.2017).

«Слован»:
— дозаявлен в молодёжную команду Сукель Матуш (№ 91, нападающий, Словакия, 23.01.1996, 176-78, Л) (25.12.2016);
— возвращён в молодёжную команду вратарь Павлас Христиан;
— переведён из молодёжной команды нападающий Сукель Матуш;
— отзаявлен нападающий Валски Якуб (05.01.2017);
— отзаявлен нападающий Кубалик Томаш (03.01.2017);
— возвращён в фарм-клуб нападающий Петраш Самуэль;
— возвращён в молодёжную команду нападающий Шишка Юрай.

«Спартак»:
— переведён из списка травмированных нападающий Никонцев Анатолий.

«Торпедо»:
— возвращён в ВХЛ нападающий Кицын Максим;
— переведён из ВХЛ нападающий Ильин Даниил;
— переведён в список травмированных нападающий Фролов Александр (по 14.01.2017).

«Трактор»:
— переведён в МХЛ защитник Карпухин Илья;
— переведён в МХЛ нападающий Афонасьевский Семён;
— возвращён в ВХЛ нападающий Севанькаев Артём;
— возвращён в ВХЛ защитник Алексеев Дмитрий;
— переведён из ВХЛ защитник Петриков Евгений;
— переведён в ВХЛ нападающий Кравцов Виталий.

ХК «Сочи»:
— переведён в список травмированных защитник Фантенберг Оскар (по 14.01.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Щегольков Вадим (по 20.01.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Гребенщиков Святослав (по 08.02.2017);
— переведён из списка травмированных нападающий Точицкий Никита (04.01.2017).

ЦСКА:
— возвращён в ВХЛ вратарь Филоненко Андрей;
— переведён из ВХЛ вратарь Кожанов Константин;
— переведён из ВХЛ защитник Сергеев Артём;
— переведён из списка травмированных нападающий Да Коста Стефан;
— переведён в ВХЛ нападающий Карнаухов Павел;
— переведён в ВХЛ защитник Мясищев Игорь.

«Югра»:
— возвращён в ВХЛ нападающий Фефелов Игорь;
— переведён из МХЛ нападающий Яремчук Александр;
— переведён из МХЛ нападающий Попов Кирилл;
— переведён из ВХЛ вратарь Бояршинов Георгий;
— переведён в список травмированных нападающий Панов Константин (по 14.01.2017).
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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