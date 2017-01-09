Сейейс: когда «Локомотив» ускорился, рижское «Динамо» перестало за ним успевать

Главный тренер рижского «Динамо»подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:3).«Удачно сразу забили гол, потом «Локомотив» ускорился, и мы не успевали, но неплохо оборонялись. Несколько ошибок, не выдержали. Опять же из-за темпа пошли у нас удаления. Имели в конце моменты сравнять, но не получилось. Опять же нелепая ошибка защитника, контратака — гол. Старались, но всё же проиграли. Какая наша мотивация играть без шансов на плей-офф? Постараться оторваться от последнего места», — передаёт слова Сейейса корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.