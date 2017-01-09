Ничушкин пропустит домашние матчи ЦСКА, Муршак снова травмировался

Главный тренер ЦСКАсообщил, что нападающийне сможет помочь команде в ближайших домашних играх, а другой форвардне играл со СКА из-за трамы.«Валерка Ничушкин пока не готов играть. Он пропустит следующие домашние матчи ЦСКА. Вы что, думаете, мы его просто так не ставим в состав? Что касается Яна Муршака, то он снова получил травму, поэтому сегодня не играл», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.