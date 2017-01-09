Бадюков: ЦСКА надо работать над буллитами, а шайбу Ожиганова верно не засчитали

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВпрокомментировал победу петербургских «армейцев» над ЦСКА (3:2 Б).«Очень хороший и яркий матч. Прогнозировалось, что дело дойдёт до буллитов. Из тех матчей, которые я видел в последнее время, игры ЦСКА получаются очень классными по темпу, динамике. Любопытно было посмотреть на тактические схемы, которые применяли игроки и тренеры, маленькие нюансы решили исход встречи. Московским «армейцам» теперь придётся больше работать над буллитами.Шайбу Ожиганова в овертайме абсолютно по делу не засчитали. На повторе было видно, что Светлаков оторвал правую ногу ото льда и был в офсайде. У СКА чуть побольше было опасных моментов. Шесть штанг у СКА? ЦСКА играл грамотно, как говорил тренер, и самоотверженно, не сказал бы, что хозяева сильно уступили по количеству моментов. У соперников были одинаковые шансы на успех», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.