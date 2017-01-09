Дадонов: матч с ЦСКА был принципиален, СКА хочет выиграть «регулярку»

Нападающий СКАпрокомментировал победу петербургских «армейцев» над ЦСКА (3:2 Б).«В основное время у СКА были моменты, надо было их реализовывать. Не знаю, чем объяснить четыре поражения. Сегодняшнее дерби было принципиально, но сезон ещё не сыгран, всё впереди. СКА, конечно, хотелось бы занять первое место в «регулярке», посмотрим, получится ли», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.