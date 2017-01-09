Квартальнов: на ЦСКА не давит турнирная ситуация и то, что идём со СКА рядом

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от СКА (2:3). После этого матча команда Олега Знарка вновь возглавила турнирную таблицу, имея в активе 109 очков, ЦСКА (108 очков) идёт на втором месте.«Олега с победой, я после гола в овертайме сиганул, всех поздравил и ушёл. Ребята молодцы, они сделали всё, что могли на сегодняшний день. Но что есть, то есть. На нас не давит турнирная ситуация и то, что идём нога в ногу со СКА. Овертаймы в формате «три на три»? Мне они нравятся», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.