Гусев: последний раз не забил Сорокину, поэтому знал, что делать сегодня

Нападающий СКАподелился впечатлениями после победы над ЦСКА по буллитам (3:2 Б).«Я сидел на лавке во время незасчитанного гола, переживал, но знал, что команда возьмёт видеопросмотр. Последний раз я не забил Сорокину, поэтому сегодня примерно знал, что буду делать. Интересно играть овертайм три на три, но в основном сейчас все команды стараются играть от обороны, нет особых провалов, и игра идёт три на три почти во всех зонах. В этом дворце всегда ощущается своя атмосфера. Для меня всё равно тяжело здесь играть. Четыре поражения СКА? Всё случается, мы стараемся переломить это и идём только вперед. Выходим на каждую игру, чтобы выиграть, поэтому не смотрим в таблицу, стараемся выиграть каждую игру.Смотрел МЧМ, переживал за парней. Они молодцы, третье место тоже результат», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.