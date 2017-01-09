Киселевич: жаль, что не удалось дожать СКА. Но от самой игры получили кайф

Защитник ЦСКАподелился впечатлениями от матча со СКА (2:3 Б).«Было много борьбы, много игры в неравных составах. Штанги, перекладины, эмоции и интрига до последнего броска – было круто. Получаешь кайф от таких игр. Думаю, зрителям тоже всё понравилось. Жаль только, что нам немного не удалось дожать соперника после того, как счёт стал 2:2.Наверное, ничья в основное время – справедливый итог. Незасчитанный гол в овертайме? Не видел повтора, судьи посчитали, что был офсайд. Что касается нашего первого гола, то шайба не вышла за синюю линию, судья был рядом и всё видел.СКА теперь фаворит в борьбе за первое место в регулярном чемпионате? Не знаю. Слежу за своей командой и пытаюсь улучшить свою игру. Скоро плей-офф, там нужно показать лучшую игру», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.