Дацюк: я бы многое изменил в КХЛ, но пока не вправе это делать

Нападающий СКАпосле победы над ЦСКА (3:2 Б) поделился впечатлениями от матча, а также отметил, что многое бы изменил в лиге.«Буду работать над собой, а то стал много удаляться. Надо исправляться. Два удаления за матч — это рекорд. Спасибо, что напомнили, за меня переживаете и даёте понять, что нужно исправляться. Я впервые играл во дворце ЦСКА после локаута? Многое поменялось, причём в лучшую сторону. Но самое главное, что были полные трибуны. Это приятно.Мы неудачно начали этот год, но тяжело пройти без спада весь чемпионат. Нам был нужен такой урок, чтобы набраться сил и кое-что подправить, переломить себя. Такие уроки должны быть у любой команды.Мы переживали за „молодёжку“, они здорово сыграли и завоевали бронзу. Я понимаю, как тяжело им было настраиваться на матч за третье место. Жаль, что немного не повезло в серии буллитов в полуфинале. Наш Рыков – молодец, провёл хороший турнир. Сегодня попал в игру с корабля – и выглядел неплохо.Стоит ли и в КХЛ после овертайма пробивать по пять буллитов как на чемпионате мира? Я бы многое изменил в КХЛ, но пока не вправе это делать», — цитирует Дацюка «Спорт-экспресс».