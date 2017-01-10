Дацюк: я бы многое изменил в КХЛ, но пока не вправе это делать

Нападающий СКА Павел Дацюк после победы над ЦСКА (3:2 Б) поделился впечатлениями от матча, а также отметил, что многое бы изменил в лиге.
«Буду работать над собой, а то стал много удаляться. Надо исправляться. Два удаления за матч — это рекорд. Спасибо, что напомнили, за меня переживаете и даёте понять, что нужно исправляться. Я впервые играл во дворце ЦСКА после локаута? Многое поменялось, причём в лучшую сторону. Но самое главное, что были полные трибуны. Это приятно.
Мы неудачно начали этот год, но тяжело пройти без спада весь чемпионат. Нам был нужен такой урок, чтобы набраться сил и кое-что подправить, переломить себя. Такие уроки должны быть у любой команды.
Мы переживали за „молодёжку“, они здорово сыграли и завоевали бронзу. Я понимаю, как тяжело им было настраиваться на матч за третье место. Жаль, что немного не повезло в серии буллитов в полуфинале. Наш Рыков – молодец, провёл хороший турнир. Сегодня попал в игру с корабля – и выглядел неплохо.
Стоит ли и в КХЛ после овертайма пробивать по пять буллитов как на чемпионате мира? Я бы многое изменил в КХЛ, но пока не вправе это делать», — цитирует Дацюка «Спорт-экспресс».