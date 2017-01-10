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И. Воробьёв: сейчас наш хоккей пожинает плоды лихих 90-х, но ситуация меняется

10 января 2017, вторник. 00:50. Хоккей
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» и тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о развитии хоккея в России.

«Клод Жиру у нас на Кубке мира не сидел бы 13-м нападающим. Но надо стараться соперничать с канадцами. Даже в том полуфинале мы могли рассчитывать на большее, если бы не пропустили так неудачно во втором периоде. Но канадцы, конечно, очень сильны. У них просто масса игроков высокого уровня. Больше, чем у нас. Сейчас мы пожинаем плоды лихих 90-х, когда наша страна пережила распад Советского Союза и так называемый переход на новые рельсы развития. Многие наверняка помнят, чтобы было в начале 90-х. Когда многие спортсмены буквально валом уезжали из страны, пытаясь найти себя и реализовать свои спортивные навыки и таланты за рубежом.

В то время люди, по сути, выживали, пытаясь прокормить свои семьи. В те годы в нашей стране было просто не до хоккея. С тех пор прошло немало лет, и сейчас вижу, что ситуация меняется. Причём в лучшую сторону. Изменились экономические условия. Подросло новое поколение хоккеистов. Приходят ребята 96-98-го годов рождения, и они уже другие по мышлению и восприятию действительности. Они уже знают, чего хотят, у них есть устремлённость — стучаться в команду первых. Верю, что сегодня-завтра пойдёт волна новых талантливых ребят», — цитирует Воробьёва «Российская газета».
Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей ХК Металлург Мг Илья Воробьёв
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