Дуайер: «Медвешчак» играл дисциплинированно и закрывал среднюю зону

Главный тренер «Медвешчака»прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Важные три очка для нас. Очень рад, что ребята нашли путь к победе. Мы должны были справляться с быстрыми атаками и контратаками соперника и перехватывать инициативу. Мы играли дисциплинированно и закрывали среднюю зону.Когда у обеих команд более 30 бросков по воротам и результат матча 2:1, многое решают вратари. Гарнетт сыграл очень хорошо. Воронин сегодня снова выделялся своей скоростью. Она помогает ему создавать моменты, и сегодня его вклад оказался очень заметен», – цитирует тренера официальный сайт хорватского клуба.