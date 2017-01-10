Форвард «Флориды» Мальгин получил травму после силового приёма Захи

Форвард «Флорида Пантерз» Денис Мальгин не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) из-за травмы верхней части тела.
В середине первого периода швейцарский хоккеист покинул лёд после силового приема форварда «Дэвилз» Павла Захи. После этого эпизода завязалась массовая потасовка. В итоге за этот хит чех был наказан пятиминутным штрафом. В 37 матчах текущего сезона 19-летний Мальгин, проводящий первый сезон в НХЛ, набрал 8 (4+4) очков.
Видео эпизода можно посмотреть здесь