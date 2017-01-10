Овечкин: 999 очков означает, что я уже старый

«Знаю, что догнал Мориса Ришара по голам и теперь у меня 999 очков. Что это означает? Только то, что я уже старый. Время движется вперёд и делает это очень быстро. Поэтому нужно наслаждаться каждым моментом, каждой секундой, когда у тебя есть возможность попробовать что-то новое, попробовать сделать что-то особенное. Казалось, что ещё вчера я только начинал свою карьеру.
Я рад, что удалось забить в Монреале, это особенное место, здесь всё пропитано историей и царит особая атмосфера. Я рад, что удалось выиграть сегодня, сейчас нам очень нужны очки. Что касается гонки снайперов, то догнать Мориса Ришара – это значит очень многое. Он был настоящей легендой, и это честь для меня, что оказался с ним в одной компании», — сказал Овечкин в интервью официальному сайту клуба.
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