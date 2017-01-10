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Овечкин: 999 очков означает, что я уже старый

10 января 2017, вторник. 09:19. Хоккей
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победной игры с «Монреаль Канадиенс» прокомментировал приближение отметки в 1 000 очков за карьеру.

«Знаю, что догнал Мориса Ришара по голам и теперь у меня 999 очков. Что это означает? Только то, что я уже старый. Время движется вперёд и делает это очень быстро. Поэтому нужно наслаждаться каждым моментом, каждой секундой, когда у тебя есть возможность попробовать что-то новое, попробовать сделать что-то особенное. Казалось, что ещё вчера я только начинал свою карьеру.

Я рад, что удалось забить в Монреале, это особенное место, здесь всё пропитано историей и царит особая атмосфера. Я рад, что удалось выиграть сегодня, сейчас нам очень нужны очки. Что касается гонки снайперов, то догнать Мориса Ришара – это значит очень многое. Он был настоящей легендой, и это честь для меня, что оказался с ним в одной компании», — сказал Овечкин в интервью официальному сайту клуба.




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Источник: Официальный сайт "Вашингтон Кэпиталз" Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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