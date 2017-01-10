Луонго: задача «Флориды» — попасть в плей-офф, и я сконцентрирован на 100%

Голкипер «Флориды Пантерз»прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0), которая позволила ему обойти Терри Савчака и занять 5-е место в истории лиги по количеству вратарских побед.«Сейчас я хочу продолжать побеждать. Наша задача – попасть в плей-офф, на чём я и сконцентрирован на все 100 процентов. Про всё остальное будем думать, когда все дела будут сделаны, а слова сказаны. Сейчас у всех одна цель – хорошо играть и набирать очки», – цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.