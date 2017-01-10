Элерс: это мой второй год, мне ещё многое предстоит узнать

Нападающий «Виннипега» Николай Элерс рассказал, как чувствовал себя во время 15-матчевой безголевой серии.«Я не отчаивался. Это правда, хотя многие думали, что я придавал этому большое значение. Иногда подобное случается, и моя 15-матчевая безголевая серия – лишнее тому доказательство. Я знал, что когда-нибудь подобное произойдёт, но в каком-то роде было даже забавно, как шайбы продолжали летать рядом со штангами. Я не отчаивался и знал, что голы придут. Так я с этим и справлялся.Я всё еще учусь. Это мой второй год. Мне ещё многое предстоит узнать. Преодолевать подобные голевые засухи – часть учебного процесса», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.