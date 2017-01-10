Галлант: отставка? Я упрямый парень, может, где-то сказал слишком много

Бывший главный тренер «Флориды Аантерз»опроверг мнение о том, что его уволили из-за скептического отношения к аналитике.«После отставки получил большую поддержку от очень многих людей, в том числе тренеров и генменеджеров. И это было здорово. Они знают, как тяжело бывает, когда такие моменты случаются. Многие говорили, что я сделал хорошую работу во «Флориде» и обязательно получу новый шанс. Но я в этом смысле не надеюсь на то, что кого-то уволят.Аналитика? Я считаю её важной частью в тренерской работе, но не более. Может быть, процентов на 25 или 30. Безусловно, это определённый инструмент. Если получаешь нужную информацию, то это здорово. Все тренеры так или иначе используют аналитику. Но уволили меня не из-за аналитики. Мне нравилось тренировать «Флориду», и я упрямый парень. Возможно, где-то я сказал слишком много, было слишком много моего мнения. Возможно, что когда спрашивали моё мнение, то получалось не всегда то, что они хотели услышать», – цитирует тренера ESPN.