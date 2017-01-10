Купер: «Тампа» любит играть в искусный хоккей — это помогало, а теперь мешает

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»высказался о проблемах команды.«Я понимаю, что нынешняя ситуация расстраивает всех. А знаете почему? Мы побеждали. Планка была установлена высоко. И мы хотим продолжать поднимать её. Когда делаешь так, ожидания становятся выше. Сейчас все разочарованы. Мы расстроены. Знаем, где находились недавно, и хотим туда вернуться.Есть и другие препятствия на нашем пути. Мы боремся, чтобы проложить себе дорогу. Приходится просить хоккеистов делать то, что для них несколько неудобно. Они знают, что должны делать. Мы любим играть в искусный хоккей. Это помогало нам, а теперь мешает. Это приносило пользу во многих случаях, но бывают ситуации, в которых делать это тяжело. Когда команда валится, непросто найти свой путь.Что касается кадровых изменений – надо спрашивать Айзермана. Мы работаем с той командой, которая есть. Парни бьются. Мы стараемся. Нужно просто верить в то, в чём достигался успех, и трудиться, искать выход. Мы сейчас проходим через это.Наша команда верит. Все верят друг в друга. Разочарование может придавать сильные эмоции. Одна из составляющих развития – научиться обращаться с чувством разочарования», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.