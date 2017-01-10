Капризов: в 2018 году обязательно позвоню Брагину, посоветуюсь, что делать

Форвард молодёжной сборной России и «Салавата Юлаева»высказался об уровне МЧМ-2017.«Скажу так – было очень интересно. Когда я ехал на турнир, то ждал, что за атмосфера там будет в Канаде. Раньше с этим не сталкивался. Все соперники подкалывают, тыкаются и врезаются. Старался не обращать на это внимание. Умарк мне писал после матча, когда я сделал хет-трик: «Красава! Продолжай в том же духе».Когда закончится срок действия контракта с «Салаватом» в 2018 году, я обязательно позвоню Валерию Николаевичу, чтобы с ним посоветоваться, что делать дальше. Мы так решили», — цитирует игрока «Советский спорт».