Самсонов: проигрывать американцам очень обидно, эту бронзу не считаю шагом назад

Вратарь молодёжной сборной России Илья Самсонов подвёл итоги МЧМ-2017. Российская команда заняла на турнире третье место.
«Проигрывать американцам всё равно было очень обидно, но эту бронзу я не считаю шагом назад. До сих пор не отошёл от атмосферы этого турнира – мы взяли медали в Канаде, на родине хоккея, при заполненных аренах Монреаля и Торонто. Для меня лично это даже шаг вперёд – прошлогоднее серебро в Хельсинки я завоевал в качестве запасного. В этот раз я весь турнир провёл в основе, не считая одного матча.
Мы знали, что будет пять буллитов. Не знаю, откуда появилась информация, что нам надо будет пройти по три броска с американцами. Может быть, судьи немного запутались – судя по тому, что я слышу от людей, смотревших игру по телевизору. Но ничего, это тоже человеческий фактор. Я вообще в тот момент не видел, что показывали арбитры. Я даже не смотрел на них – готовился выходить на следующий буллит. Мне была больше интересна своя работа, поэтому тот момент никак не сбил меня с толку.
Американцы? Это хорошая боевая команда, постоянно бросающая и очень хладнокровно действующая. Радует, что мы на равных с ними отыграли полуфинал. Достали матч в третьем периоде со счёта 2:3, довели его до буллитов. А буллиты – это лотерея. Где-то больше повезло американцам, всё решили миллиметры. Ничего страшного, будем дальше работать, чтобы и их обыгрывать.
Мы с Валерием Николаевичем Брагиным много разговаривали на эту тему, думали над этим. Он тоже задавал вопрос, что случилось со мной в этих буллитах. Я не знаю, что сказать помимо того, что Терри – очень хороший буллитёр. Он сделал всё просто шикарно. Хотя, может быть, где-то ему и повезло», – цитируют хоккеиста «Известия».