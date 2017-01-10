«Витязь» обыграл «Куньлунь», прервав 2-матчевую серию поражений, у Макеева дубль

«Куньлунь» на своём льду потерпел поражение от «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это второе поражение подряд. Китайская команда проиграла пять матчей из последних шести. «Витязь» прервал свою серию поражений на отметке в два матча кряду. Из последних шести матчей подмосковная команда проиграла четыре.
Подмосковная команда забила два безответных гола в течение менее чем трёх минут в первой трети матча — дубль оформил Алексей Макеев. На 28-й минуте матча Чед Ро сократил разрыв в счёте до минимума. В заключительной трети матча командам отличиться не удалось.
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